Кто может получить страховые выплаты

Средства предоставляются гражданам, нуждающимся во временной денежной помощи. К страховым выплатам принадлежат больничное и декретное обеспечение.

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Также к такого рода выплатам относится:

денежная помощь для пострадавших на предприятиях (речь идет и о членах семьи потерпевшего);

финансовая компенсация за погребение погибшего в результате производственной травмы.

Обратите внимание! Для получения выплат необходимо подать в ПФУ подтверждающие документы об определенном страховом случае.

Какие изменения произошли в 2024 году

Если потерпевшие имеют право на выплаты после 1 января 2024 года, они получают возросшую компенсацию. Это связано с увеличением размера минимальной заработной платы с 6 700 до 7 100 гривен.

Соответственно страховые выплаты теперь таковы:

минимальный размер компенсации – 7 100 гривен ;

; максимальный не может превышать выплаты, равные минимальной зарплате в четырехкратном размере – 28 400 гривен.

Ежемесячные страховые выплаты, которые назначались уже после 1 января 2024, будут предоставляться с февраля. Для получения этих средств необходимо подать специальное заявление в ПФУ. Это может сделать в отделении Пенсионного фонда или онлайн в вебпортале или в приложении Дия.

Заметьте! Минимальная заработная плата будет расти в апреле 2024 года. Тогда она составит 8 000 гривен.