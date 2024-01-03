Кто может получить страховые выплаты
Средства предоставляются гражданам, нуждающимся во временной денежной помощи. К страховым выплатам принадлежат больничное и декретное обеспечение.
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Также к такого рода выплатам относится:
- денежная помощь для пострадавших на предприятиях (речь идет и о членах семьи потерпевшего);
- финансовая компенсация за погребение погибшего в результате производственной травмы.
Какие изменения произошли в 2024 году
Если потерпевшие имеют право на выплаты после 1 января 2024 года, они получают возросшую компенсацию. Это связано с увеличением размера минимальной заработной платы с 6 700 до 7 100 гривен.
Соответственно страховые выплаты теперь таковы:
- минимальный размер компенсации – 7 100 гривен ;
- максимальный не может превышать выплаты, равные минимальной зарплате в четырехкратном размере – 28 400 гривен.
Ежемесячные страховые выплаты, которые назначались уже после 1 января 2024, будут предоставляться с февраля. Для получения этих средств необходимо подать специальное заявление в ПФУ. Это может сделать в отделении Пенсионного фонда или онлайн в вебпортале или в приложении Дия.