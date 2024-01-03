Хто може отримати страхові виплати

Кошти надаються громадянам, які потребують тимчасової грошової допомоги. До страхових виплат належать лікарняне та декретне забезпечення.

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Також до такого роду виплат відносяться:

грошова допомога для постраждалих на підприємствах (йдеться і про членів родини потерпілого);

фінансова компенсація за поховання загиблого, внаслідок виробничої травми.

Зверніть увагу! Для отримання виплат, необхідно подати у ПФУ підтверджувальні документи про певний страховий випадок.

Які зміни відбулися у 2024 році

Якщо потерпілі мають право на виплати після 1 січня 2024 року, вони отримують збільшену компенсацію. Це пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 6 700 до 7 100 гривень.

Відповідно страхові виплати тепер такі:

мінімальний розмір компенсації – 7 100 гривень ;

; максимальний не може перевищувати виплати, які рівні мінімальній зарплаті у чотирикратному розмірі – 28 400 гривень.

Щомісячні страхові виплатити, які призначалися уже після 1 січня 2024 року, будуть надаватися з лютого. Для отримання цих коштів потрібно подати спеціальну заяву у ПФУ. Це може зробити у відділенні Пенсійного фонду, або онлайн у вебпорталі чи в застосунку Дія.

Зауважте! Мінімальна заробітна плата зростатиме у квітні 2024 року. Тоді вона становитиме 8 000 гривень.