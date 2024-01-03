Госдолг США

Еще в сентябре на фоне роста федерального дефицита, вызвавшего налоговые поступления и рост федеральных расходов, госдолг США превысил сумму в 33 триллиона долларов. Впоследствии он дорос до 34 триллионов долларов.

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На следующей неделе Конгресс вернется в столицу для обсуждения последних сроков 19 января и 2 февраля для урегулирования государственных расходов до сентября. Это произойдет согласно требованиям республиканцев сократить расходы в 2024 финансовом году ниже уровня согласованного в июне.

Обратите внимание! Также на этой встрече политики надеются оказать чрезвычайную помощь Украине и Израилю.

Если Конгресс не утвердит соответствующие 10 законопроектов о расходах на 2024 год, это может привести к режиму закрытия в агентствах Вашингтона. Достичь компромисса в этих вопросах могу быть тяжело, ведь предстоящие президентские выборы скоро окажутся в центре внимания.

Мы по-прежнему надеемся, что политики предпримут дальнейшие меры по сокращению наших заимствований либо путем повышения налогов, сокращения расходов, либо создания налогово-бюджетной комиссии – или, в идеале, сделав все вышеперечисленное,

– сказала президент комитета по федеральному бюджету, группе по надзору за бюджетной ситуацией Майя МакГинеас.

Откуда взялся такой долг

По словам представителя Белого дома Майкла Кикукава, такое увеличение долга было спровоцировано решением республиканцев снизить налоги в 2017 году.

Республиканцы в Конгрессе хотят удвоить ставку на MAGAnomics, выделив более 3 триллионов долларов в виде подарков в пользу богатых, одновременно заставляя трудолюбивых американцев платить за это, сокращая программы социального обеспечения, Medicare и Medicaid,

– сказал он.

Байден планирует сократить дефицит США на 2,5 триллиона долларов в течение 10 лет. Сделать это он хочет, повысив налоги крупным корпорациям и богатым американцам. Также могут сократить расходы по фармацевтическим препаратам и налоговым льготам для нефтяных компаний.