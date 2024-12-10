Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов США. Финансирование предоставят в рамках программы Всемирного банка.

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Что известно о долге Украины и как его планируют погасить

Как сообщает американский Минфин, Украине выделят 20 миллиардов долларов в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) в размере 50 миллиардов долларов по использованию замороженных российских активов.

Эти средства, полученные путем неожиданных поступлений, от собственных обездвиженных активов России, обеспечат Украине важную поддержку при защите своей страны от неспровоцированной агрессивной войны,

– заявила министр финансов Джанет Йеллен.

По ее словам, 50 миллиардов долларов, которые G7 коллективно предоставляет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержки служб экстренной помощи, больниц и других важных вещей, необходимых для защиты.

Справочно. Общая стоимость замороженных российских суверенных активов в ЕС составляет почти 211 миллиардов долларов. В общей сложности ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили ориентировочно 260 миллиардов долларов.

"Эта поддержка является весомым вкладом в устойчивость Украины в борьбе с вызовами, которую повлекла полномасштабная война России. Средства уже перечислены в фонд Всемирного банка, через который они будут доступны для Украины", – отреагировал украинский премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, в октябре Совет ЕС одобрил предоставление Украине до 35 миллиардов евро в рамках кредита G7, который планировали гасить на средства российских замороженных активов. Отмечалось, что финальная сумма может оказаться меньше 35 миллиардов, ведь будет зависеть от взносов других стран G7.