Какие отрасли влияли на ВВП

Положительная динамика наблюдалась в таких отраслях, как транспорт, строительство, внутренняя торговля, перерабатывающая и добывающая промышленность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики.

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Основными драйверами экономического роста остаются транспортная и строительная сферы, переработка и внутренняя торговля.

Интересно! Важную роль в этом сыграли государственные программы поддержки, такие как гранты на переработку, создание бизнеса, доступное кредитование по программам 5-7-9% и другие инициативы в рамках политики "Сделано в Украине".

Рост закупок украинской продукции в ОПК также стимулировал развитие машиностроения.

Заметьте! В Минэкономики также отметили, что стабильное функционирование Украинского морского коридора способствовало положительному развитию транспорта, а устойчивый внутренний спрос и предложение товаров поддержали внутреннюю торговлю.