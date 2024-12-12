Які галузі впливали на ВВП

Позитивна динаміка спостерігалася в таких галузях, як транспорт, будівництво, внутрішня торгівля, переробна та добувна промисловість, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки.

Читайте також Більше так не вийде: як українцям обмежили вивід "тисячі Зеленського"

Основними драйверами економічного зростання залишаються транспортна та будівельна сфери, переробка та внутрішня торгівля.

Цікаво! Важливу роль у цьому відіграли державні програми підтримки, такі як гранти на переробку, створення бізнесу, доступне кредитування за програмами 5-7-9% та інші ініціативи у рамках політики "Зроблено в Україні".

Зростання закупівель української продукції в ОПК також стимулювало розвиток машинобудування.

Зауважте! У Мінекономіки також відзначили, що стабільне функціонування Українського морського коридору сприяло позитивному розвитку транспорту, а стійкий внутрішній попит та пропозиція товарів підтримали внутрішню торгівлю​.