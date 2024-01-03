Как Украина будет финансировать бюджет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что именно Россия должна компенсировать потери украинского бюджета. И это финансирование должно происходить не после окончания войны, а уже сейчас.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Россия должна за все заплатить. В частности, агрессор должен компенсировать нанесенный Украине ущерб.

Известно, что потребность во внешнем финансировании Украины в 2024 году составляет 37 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2023 году было привлечено 42,6 миллиарда долларов.

В 2024 году одна из ключевых задач – это направление замороженных на Западе активов России на украинское восстановление. Соединенные Штаты, Евросоюз и другие страны вплотную приблизились к решению этого вопроса,

– отмечает Шмыгаль

Несмотря на то, что Украина активно наращивает темпы собственной экономики, своевременность поступления макрофинансовой помощи очень важный фактор. Ведь украинский бюджет до сих пор обеспечивают благодаря средствам из-за границы.

Отдельно Шмыгаль отметил, что механизм передачи средств уже вырабатывается. По его мнению, первостепенно важно согласовать все моменты со странами ЕС и G7. Премьер-министр также выразил надежду на положительные результаты в этом году.