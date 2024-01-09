Какова будет цена кризиса

Прогнозируется, что военное вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 триллионов долларов. А вероятные барьеры в торговле и значительный шок от риска на финансовых рынках будут только увеличивать потери.

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Следовательно, в случае войны последствия могут быть следующими:

для Тайваня: оцениваемый удар по ВВП – в 40%. Популяция и промышленная база, сосредоточенные на побережье, увеличат человеческие и экономические утраты;

оцениваемый удар по ВВП – в 40%. Популяция и промышленная база, сосредоточенные на побережье, увеличат человеческие и экономические утраты; для Китая : из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами и отсутствия доступа к передовым полупроводникам – ВВП упадет на 16,7%;

: из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами и отсутствия доступа к передовым полупроводникам – ВВП упадет на 16,7%; для США : несмотря на то, что США находятся дальше центра событий, они зависят от поставок Тайваня – ВВП снизится на 6,7%;

: несмотря на то, что США находятся дальше центра событий, они зависят от поставок Тайваня – ВВП снизится на 6,7%; для мира: мировой ВВП снизится на 10,2%, причем больше всего пострадают Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии.

Заметьте! Для оценки влияния на ВВП используется набор моделей с учетом удара по поставкам полупроводников, перебоев в судоходстве в регионе, торговых санкций, а также на финансовые рынки.

Чем грозит блокада Тайваня

Соответственно, в случае годовой блокады Тайваня со стороны материкового Китая, ожидается:

для Тайваня: ВВП за первый год снизится на 12,2%;

ВВП за первый год снизится на 12,2%; для Китая, США и мира в целом: ВВП в первый год снизится на 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.

Заметьте! В этом случае мировая экономика теряет доступ ко всем преимуществам Тайваня, но масштабы кризиса – в разы меньше по сравнению с военным вторжением.

Возможен дефицит полупроводников

Дело в том, что Тайвань производит большую часть передовых в мире полупроводников, а также множество чипов.

Любопытно! Во всем мире 5,6% общей добавленной стоимости приходится на сектора, которые используют чипы в качестве прямых ресурсов – это достигает 6 триллионов долларов.

При этом, общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов Тайваньской полупроводниковой компании – составляет около 7,4 триллиона долларов.

Именно поэтому для экономик и мира наибольший удар нанесет отсутствие тайваньских полупроводников:

как следствие, линии по производству ноутбуков, планшетов и смартфонов, где высококачественные тайваньские чипы являются незаменимыми элементами – остановятся;

автомобилестроение и другие отрасли, использующие чипы низшего класса – также испытывают значительный удар.

Заметьте! Тайваньский пролив – один из самых оживленных морских путей в мире.

Тайвань против России

Ситуация в Украине вызывает широкую общественную поддержку на Тайване. Также ранее сообщалось, что Тайвань ужесточил санкции против России, чтобы остановить производство оружия.

Любопытно! Интерес к тайваньскому кризису со стороны транснациональных компаний взлетел после вторжения России в Украину в 2022 году. По его словам, данная тема поднимается в 95% разговоров.

Дело в том, что тайваньцы рассматривают параллель между событиями в Украине и собственным возможным сценарием, если Китай когда-нибудь решит применить силу для покорения острова.