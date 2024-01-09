Какова будет цена кризиса
Прогнозируется, что военное вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 триллионов долларов. А вероятные барьеры в торговле и значительный шок от риска на финансовых рынках будут только увеличивать потери.
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Следовательно, в случае войны последствия могут быть следующими:
- для Тайваня: оцениваемый удар по ВВП – в 40%. Популяция и промышленная база, сосредоточенные на побережье, увеличат человеческие и экономические утраты;
- для Китая : из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами и отсутствия доступа к передовым полупроводникам – ВВП упадет на 16,7%;
- для США : несмотря на то, что США находятся дальше центра событий, они зависят от поставок Тайваня – ВВП снизится на 6,7%;
- для мира: мировой ВВП снизится на 10,2%, причем больше всего пострадают Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии.
Чем грозит блокада Тайваня
Соответственно, в случае годовой блокады Тайваня со стороны материкового Китая, ожидается:
- для Тайваня: ВВП за первый год снизится на 12,2%;
- для Китая, США и мира в целом: ВВП в первый год снизится на 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.
Возможен дефицит полупроводников
Дело в том, что Тайвань производит большую часть передовых в мире полупроводников, а также множество чипов.
При этом, общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов Тайваньской полупроводниковой компании – составляет около 7,4 триллиона долларов.
Именно поэтому для экономик и мира наибольший удар нанесет отсутствие тайваньских полупроводников:
- как следствие, линии по производству ноутбуков, планшетов и смартфонов, где высококачественные тайваньские чипы являются незаменимыми элементами – остановятся;
- автомобилестроение и другие отрасли, использующие чипы низшего класса – также испытывают значительный удар.
Тайвань против России
Ситуация в Украине вызывает широкую общественную поддержку на Тайване. Также ранее сообщалось, что Тайвань ужесточил санкции против России, чтобы остановить производство оружия.
Дело в том, что тайваньцы рассматривают параллель между событиями в Украине и собственным возможным сценарием, если Китай когда-нибудь решит применить силу для покорения острова.