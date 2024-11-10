Оказалось, что Тайвань направил Трампу тайное письмо через бывшего чиновника его администрации Роберта О'Брайена во время частного обеда с представителем Тайваня в США Александром Юи и конгрессменом Крисом Стюартом в Солт-Лейк-Сити, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что означает поведение Тайваня

Отмечается, что такое "тихое" приветствие резко контрастирует с телефонным разговором, который состоялся между президентом Тайваня и Трампом после его победы на выборах в 2016 году. Считается, что тогда этот "разговор сломал десятилетия политики США в отношении Тайваня".

Различные подходы к приветствию демонстрируют, что Тайвань и другие страны теперь ищут новые способы взаимодействия с Трампом, пытаясь наладить теплые отношения с будущим президентом в самом начале его каденции.

В прошлый раз некоторые воспринимали это так, что Тайвань будто воспользовался ситуацией, позвонив к Трампу и нарушив десятилетия американской политики, по которой новоизбранные президенты не должны общаться с Тайванем из-за уважения к политике Китая,

– отметил один из бывших чиновников администрации Трампа.

Однако эти контрастные подходы также свидетельствуют о том, как команда Трампа пытается быть более осмотрительной относительно его разговоров с лидерами других стран во время этого переходного периода, утверждают бывшие чиновники.

С момента победы на выборах Трамп, по словам источников, знакомых с его последними переговорами, еще не общался непосредственно с правительством Тайваня. Однако звонок между лидером Тайваня и Трампом может все же состояться в переходный период, добавили эти же источники.

К слову, президент Зеленский одним из первых поздравил Трампа с победой на выборах, поддержав его принцип достижения мира через силу.