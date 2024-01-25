Речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова зауважила, що кордон з Білоруссю вважається Силами оборони напрямком ризику. Все через повномасштабну агресію з боку Росії.

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Яка ситуація на білоруському кордоні

Як пояснила Шеховцова, станом на 25 січня на ділянці українсько-білоруського кордону активізація роботи ворожих ДРГ не фіксується. Однак така небезпека існує.

Ми постійно стежимо за тим, що відбувається по той бік державного кордону та продовжуємо укріплювати цю ділянку кордону. Зараз ми не відмічаємо достатню для повторного наступу кількість сил Росії на території Республіки Білорусь, проте ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких подій та миттєво зреагувати на загрозу,

– зазначила вона.

Речниця порадила жителям прикордоння бути пильними та уважними. Вона закликала їх сповіщати відповідні структури у разі виявлення підозрілих осіб чи незнайомих предметів.

Що цьому передувало

У середу, 24 січня, Ріпкинська селищна рада виклала у соцмережах звернення із попередженням.

У зв’язку із можливістю роботи диверсійно-розвідувальних сил противника на українсько-білоруській ділянці кордону з метою провокації дій, попереджаємо про можливу небезпеку переміщення в п'ятикілометровій зоні від державного кордону України та можливості його уникнення, особливо по об’їзних дорогах!

– мовиться у повідомленні.

Жителів громади закликали берегти себе та своїх близьких.

Яка ситуація на кордонах