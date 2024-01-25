Про це в ефірі телемарафону розповів речник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він наголосив, що Україна продовжуватиме докладати зусилля для повернення всіх громадян.

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Україна працюватиме над обмінами

Попри те, що за Женевською конвенцією обміни полоненими відбуваються після закінчення бойових дій, Україна докладає всіх зусиль для повернення людей під час активної фази війни. Андрій Юсов розповів, що 24 січня мав відбутися ювілейний – 50 обмін полоненими.

Україна надалі працюватиме над тим, щоб такі обміни тривали. Але в цьому процесі мають брати участь обидві сторони.

Україна зацікавлена у тому, щоб повертати своїх захисників, ми можемо і будемо віддавати полонених росіян. Однак для цього Росія має не грати у інформаційні пропагандистські ігри, а працювати над виконанням міжнародного гуманітарного права,

– наголосив Юсов.

Літак Іл-76 та полонені