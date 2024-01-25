Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он отметил, что Украина будет продолжать прилагать усилия для возвращения всех граждан.

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Украина будет работать над обменами

Несмотря на то, что по Женевской конвенции обмены пленными происходят после окончания боевых действий, Украина прилагает все усилия для возвращения людей во время активной фазы войны. Андрей Юсов рассказал, что 24 января должен был состояться юбилейный – 50 обмен пленными.

Украина в дальнейшем будет работать над тем, чтобы такие обмены продолжались. Но в этом процессе должны участвовать обе стороны.

Украина заинтересована в том, чтобы возвращать своих защитников, мы можем и будем отдавать пленных россиян. Однако для этого Россия не должна играть в информационные пропагандистские игры, а работать над выполнением международного гуманитарного права,

– подчеркнул Юсов.

Самолет Ил-76 и пленные