Ведь последний обмен пленными состоялся 5 месяцев назад, и после этого Россия заморозила этот процесс. Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко говорил, что такие действия Кремля произошли по неустановленной причине.

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Почему Россия согласилась на обмен пленными

Аналитики ISW объяснили, что в течение последних нескольких недель произошло несколько инцидентов, когда российские войска использовали украинских военнопленных с явными нарушениями Женевской конвенции о военнопленных. В частности, говорится о случае:

Российское руководство, возможно, решило провести столь большой обмен военнопленными в это время, чтобы ослабить сообщения о злоупотреблении россиян в отношении украинских военнопленных и показать Россию как заинтересованную действовать в рамках международного права и норм,

– заверили аналитики ISW.

По их данным, российские чиновники часто очень заинтересованы в том, чтобы изобразить Россию как "придерживающуюся гуманитарных и других правовых норм", и выбор времени для этого обмена пленными может являться частью более широких информационных усилий.

Наибольший обмен военнопленными с начала полномасштабной войны