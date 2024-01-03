Кого удалось вернуть из плена

Домой вернули 130 воинов ВСУ. Среди них – герои ТРО и ВМС.

Обратите внимание Впервые с 7 августа: из российского плена Украина вернула более 200 воинов и гражданских

Также из плена возвращаются представители:

Нацгвардии – 55 человек;

Государственной пограничной службы – 38 человек;

Нацполиции – 1 представитель.

Кроме того, домой возвращаются шесть гражданских.

Среди вернувшихся из плена 182 человека имели статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста. Также домой возвращаются украинские герои, считавшиеся пропавшими без вести.

Большинство освобожденных – мужчины. Из плена удалось вернуть только 5 женщин.

"Наконец-то увидят своих родных и близких семь защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, нацгвардейцы, которые попали в плен выполняя свои обязанности на ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя", – говорится в сообщении.

СМИ уточнили, что среди освобожденных:

двое морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского;

медика николаевских морпехов;

воина танкового батальона бригады, участвовавшего в обороне завода "Ильича".

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными поблагодарил ОАЭ за активное участие в реализации обмена пленными.

Оккупанты не хотят проводить обмены пленными

Дмитрий Лубинец рассказал, что российские оккупанты не хотят проводить обмены пленными. Оккупантам безразлично на своих людей. Враг же хочет расколоть украинское общество. Кремль отказывается проводить обмен пленными и пытается обвинить в этом Украину. Страна-террорист штампует информационные кампании. В первую очередь они направлены на родственников военнопленных и пропавших без вести защитников и защитниц Украины.