Владимир Зеленский заявил, что это солдаты, сержанты, офицеры. Среди них есть военные, которые воевали на разных направлениях.

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Что известно о возвращении наших пленных

Наши дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь".

– заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил всех, кто, несмотря на все трудности, возвращает наших людей домой.

"Благодарю наших защитников! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", – заверил Зеленский.

Украина вернула домой более 200 воинов: смотрите видео

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что удалось вернуть 230 украинских воинов.