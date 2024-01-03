Она – среди 230 защитников Украины, которых 3 января удалось освободить из российского плена. Известно, что медик была чрезвычайно принципиальна за все время своего пребывания в неволе. Также командир 36 бригады Сергей Волынский с позывным "Волина" отметил, что она была последней девушкой-морпехом, которая находилась в плену Кремля.

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Общалась исключительно на украинском

Медикиня из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского на протяжении изнурительных месяцев находилась в русском плену. За все это время, пока ее удерживал Кремль, она принципиально разговаривала исключительно на украинском языке.

Известно, что россияне несколько раз имитировали, что везут медыка на обмен. Но каждый раз ее возвращали обратно к месту, где ее удерживают. К счастью, 3 января она смогла вернуться в Украину и вырваться из лап Кремля.

В пресс-службе 36 бригады отметили, что домой вернулись двое морских пехотинцев. Кроме медика, с российских застенков вернули воина танкового батальона бригады. Он смело защищал, в частности, завод "Ильича" в Мариуполе.

Поздравляем брата и сестру на родной земле свободной Украины! Радуемся вместе с их семьями и близкими. Гордимся мужественным подвигом!

– говорят в бригаде.

Командир 36 бригады Сергей "Волына" Волынский в своем фейсбуке отметил, что домой вернулась Галина Федишин. На фото, которое выложил он и выложила пресс-служба 36 бригады, одна и та же девушка. Так что можем предположить, что речь идет именно о боевом медике. Он отметил, что она – последняя девушка-морпех, находившаяся в российском плену.

Она прошла трудный путь обороны Мариуполя, завод "Ильича", "Азовсталь" и адский плен…

– подчеркнул он.



Домой вернулась Галина Федишин / Фото из фейсбука "Волыни"

В пресс-службе бригады отмечают, что на морпехов ожидает медицинская помощь и реабилитация. Отмечают, что помнят о каждом и каждом, кто находится в русском плену. И что всех вернут и всех отомстят.

Буданов рассказал, кто помог освободить защитников

Руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов отметил, что среди возвращенных из российского плена не только боевая медик. Также речь идет о защитниках острова Змеиный, Чернобыльской атомной станции, ставших пленниками Кремля в первые дни войны. Кроме того, домой вернулись защитники "Азовстали", пограничники, полицейские, нацгвардейцы, а также воины ВСУ.

Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать,

– отметил Кирилл Буданов.

У 182 возвращенных бойцов был официальный статус военнопленного, подтвержден Международным комитетом Красного Креста. Еще 48 защитников считались пропавшими без вести. Следовательно, у них был статус "поиск личности".