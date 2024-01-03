Глава ГУР МО отметил, что через значительный промежуток времени Украине удалось провести очень сложный обмен. Домой вернулись абсолютно все категории защитников нашего государства.

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230 защитников Украины уже дома

Среди возвращенных и боевой медик, и защитники острова Змеиный, и с Чернобыльской атомной станции, которых в первые дни войны захватили в плен. Также дома теперь защитники "Азовстали", пограничники, полицейские, нацгвардейцы и воины Вооруженных Сил Украины.

Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать,

– отметил Кирилл Буданов.

Буданов рассказал детали об обмене: смотрите видео

Что известно об обмене пленными

Начнем с того, что среди 230 защитников домой вернули:

130 представителей ВСУ (среди них ТрО – 14, ВМС – 14);

55 бойцов Национальной гвардии;

38 бойцов Государственной пограничной службы;

1 бойца Национальной полиции;

а также снова дома шесть гражданских, которых россияне незаконно удерживали в неволе.

Известно, что среди возвращенных были те, у кого был официальный статус военнопленного. Его для 182 бойцов подтвердил Международный комитет Красного Креста. А также домой приехали 48 защитников, которых считали пропавшими без вести и у них был статус "поиск лица".

Большинство освобожденных – мужчины, которых 225, женщин – 5. Также известно, что 213 бойцов принадлежат к рядовому и сержантскому составу, а еще 11 – офицеры.

Вернулась из плена также боевая медик из состава 36 ОБрМП. Она все время своего пребывание в российском плену принципиально говорила на украинском. Известно, что россияне несколько раз имитировали, что везут ее на обмен, но каждый раз возвращали обратно к месту содержания.

Освобожденных из российского плена встречали лично руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Кирилл Буданов, член Координационного штаба Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, а также Секретарь Штаба Дмитрий Усов.