Глава ГУР МО зазначив, що через значний проміжок часу Україні вдалося провести дуже складний обмін. Додому повернулися абсолютно всі категорії захисників нашої держави.

Читайте також Захисники Маріуполя та Зміїного: хто ті герої, кого Україна повернула з полону

230 оборонців України вже вдома

Серед повернених і бойовий медик, і захисники острова Зміїний, і працівники Чорнобильської атомної станції, котрих у перші дні війни захопили у полон. Також вдома тепер оборонці "Азовсталі", прикордонники, поліцейські, нацгвардійці та воїни Збройних Сил України.

Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити,

– зазначив Кирило Буданов.

Буданов розповів деталі про обмін: дивіться відео

Що відомо про обмін полоненими

Почнімо з того, що серед 230 оборонців додому повернули:

130 представників ЗСУ (серед них ТрО – 14, ВМС – 14);

55 бійців Національної гвардії;

38 бійців Державної прикордонної служби;

1 бійця Національної поліції;

а також знову вдома шестеро цивільних, котрих росіяни незаконно утримували у неволі.

Відомо, що серед повернутих були ті, в кого був офіційний статус військовополоненого. Його для 182 бійців підтвердив Міжнародний комітет Червоного Хреста. А також додому приїхали 48 захисників, котрих вважали зниклими безвісти й у них був статус "пошук особи".

Більшість звільнених – чоловіки – 225, жінок – 5. Також відомо, що 213 бійців належать до рядового та сержантського складу, а ще 11 – офіцери.

Повернулася з полону також бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Вона весь час свого перебування у російському полоні принципово розмовляла українською. Відомо, що росіяни кілька разів імітували, що везуть її на обмін, але щоразу повертали її назад до місця утримання.

Звільнених з російського полону зустрічали особисто керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов, член Координаційного штабу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, а також Секретар Штабу Дмитро Усов.