Одним из освобожденных военных оказался сержант Вадим Максименко, который в плену с 24 февраля 2022 года, пишет 24 Канал.
Смотрите также На глазах слезы, в руках – флаг: щемящие кадры возвращения 230 украинских защитников домой
Украина вернула военного, который в плену с начала вторжения
Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривная написала, что сержант Вадим Максименко попал в плен 24 февраля 2022 года на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на Херсонщине.
Освобожден из плена 3 января 2024 года. Просто представьте, сколько времени потерял человек…,
– написала советница.
Издание "ХЕРСОН Онлайн" сообщило, что эту информацию подтвердил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он отметил, что среди освобожденных из плена – сержант 79 пограничного отряда Госпогранслужбы Вадим Максименко, захваченный в плен 24 февраля 2022 года.
В каком состоянии военной информации пока нет. Однако известно, что все военные очень худые и истощенные.
Наибольший обмен пленными: кратко
- Вечером 3 января Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула домой из российского плена 230 наших людей. В частности, 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и 6 гражданских.
- Во время обмена 3 января домой вернулись 225 мужчин и пять женщин. В частности, вернули медика 36 бригады, которая в плену принципиально говорила на украинском. Ее несколько раз якобы вывозили на обмен и возвращали обратно на место содержания.
- В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что домой вернулись семь защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, попавшие в плен нацгвардейцы, которые выполняли свои обязанности на ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени Даля, защитники Мариуполя.
- Это первый обмен военнопленными с 7 августа 2023 года. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец рассказал, что это 49-й обмен за время полномасштабной войны. По состоянию на 3 января, уже 2828 защитников Украины находятся дома.