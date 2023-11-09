Не исключение, что это может быть фейк, в которых разбирается Россия. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Российские методы

В своем сведении, где американские аналитики изложили данную информацию, они опираются на сообщения пропагандистских СМИ России. Те в свою очередь отметили, что по их данным, российские войска завербовали до 70 украинских военнопленных из разных колоний. А сам батальон будет действовать и на территориях Донецкой и Запорожской областей.

"Могут быть единичные случаи у людей, которые могут не выдерживать ту ситуацию, которая там есть. Но что это будут за воины: во-первых, их может быть очень ограниченное количество. Во-вторых, я не уверен, что при первой возможности они сразу будут переходить на нашу сторону и рассказывать, как все это происходило", – отметил чиновник.

Алексей Данилов о новых фейках россиян: смотреть видео

Более того, если речь идет о батальоне, то у россиян нет такого количества и мощности, подчеркнул Алексей Данилов. И если есть вероятность единичных случаев, то это не означает системную работу оккупантов.

"То, что они (россияне – 24 Канал) делают картинку для своего телевидения – это естественно. Сейчас происходят определенные процессы, которые перешли в великую войну и Россия и дальше будет делать эти фейковые видео, там где 2 – 5 человек будут брать. Мы же привыкли о мальчике, которого "распяли", всех выступавших артистов – это обычная российская пропаганда", – пояснил он.

Отметим, что американские аналитики также подчеркнули, что такие намерения России являются прямым нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

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