Не виключення, що це може бути фейк, на яких знається Росія. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Російські методи
У своєму зведенні, де американські аналітики виклали дану інформацію, вони спираються на повідомлення пропагандистських ЗМІ Росії. Ті у свою чергу зазначили, що за їхніми даними, російські війська завербували до 70 українських військовополонених з різних колоній. А сам батальйон діятиме та територіях Донецької та Запорізької областей.
"Можуть бути поодинокі випадки у людей, які можуть не витримувати ту ситуацію, яка там є. Але що це будуть за вояки: по-перше, їх може бути дуже обмежена кількість. По-друге, я не впевнений, що за першої можливості вони відразу переходитимуть на наш бік і розповідатимуть як все це відбувалося", – відзначив посадовець.
Олексій Данілов про нові фейки росіян: дивитись відео
Ба більше – якщо мовиться про батальйон, то у росіян немає такої кількості і спроможності, підкреслив Олексій Данілов. І якщо є ймовірність поодиноких випадків, то це не означає системну роботу окупантів.
"Те, що вони (росіяни – 24 Канал) роблять картинку для свого телебачення – це природна річ. Зараз відбуваються певні процеси, які перейшли у велику війну і Росія й надалі робитиме ці фейкові відео, там де 2 – 5 людей братимуть. Ми ж звикли про хлопчика, якого "розп'яли", всіх артистів, які виступали – це звичайна російська пропаганда", – пояснив він.
Зазначимо, американські аналітики також наголосили, що такі наміри Росії є прямим порушенням Женевської конвенції про військовополонених.
Українські військовополонені: основні новини
- Днями Центр національного спротиву писав, що росіяни утримують українських військовополонених та цивільних у жахливих умовах. Бракує належного харчування та медичного обслуговування. Окупанти застосовують насильство.
- Росіяни катують українських військових, жорстоко б'ють і знущаються, коли ті відмовляються надавати інформацію ворогу. Поранених захисників окупанти розстрілюють, таємно ховають тіла. Про це розповів колишній військовополонений, який перебував у полоні росіян 10 місяців.
- Станом на вересень 2023 року, Україна провела 48 обмінів полоненими за час повномасштабного вторгнення. Вдалося повернути майже 2 600 захисників і захисниць. Це складний процес, оскільки наша сторона має справу з терористами.