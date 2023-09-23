Одной из самых масштабных операций стал обмен 21 сентября 2022 года, который позволил реализовывать следующие операции по возвращению наших защитников и защитниц. Об этом в комментарии 24 Канала сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.
Смотрите также Реабилитация, возвращение в строй или еще 10 месяцев "плена": как сложилась судьба освобожденных воинов
Украине удалось вернуть каждого 5-го защитника "Азовстали"
Представитель Главного управления разведки отметил, что возвращение пленных, а особенно защитников "Азовстали", чрезвычайно сложно, поскольку Украине приходится иметь дело с террористами.
Как отметил Юсов, Украине удалось вернуть каждого 5 защитника "Азовстали". Однако, по его словам, еще предстоит многое для возвращения всех – большинство еще в руках россиян.
Юсов подчеркнул, что каждый обмен для Украины опыт, который учитывают при планировании последующих обменов.
В ГУР допускают обмен "всех на всех"
- В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил обмен пленными в формате "всех на всех".
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина работает над обменом "всех на всех". Однако со стороны России есть определенные преграды, над которыми Украина работает.
- По его словам, эта ситуация не так сложна, как кажется. Как сказал Буданов, Украина максимально близка к тому, чтобы в ближайшее время Россия пошла на встречу по обмену пленными "всех на всех".
- Андрей Юсов сказал, что обмен "всех на всех" предполагает длительную подготовку и для этого должно быть немало предпосылок. В частности, Украине нужна сильная позиция, а ее гарантом является обменный фонд.
- Также он анонсировал, что в ближайшее время будут хорошие новости для семей наших защитников и защитниц. Дело в том, что Украина активно пополняет обменный фонд.