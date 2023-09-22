Об этом у комментарии 24 Каналу рассказал представитель ГУР. Андрей Юсов заметил, что такой обмен – сложный процесс.

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"Ведется соответствующая работа"

Следует понимать, что обмен "всех на всех" предполагает длительную подготовку. Более того, для него должно быть немало предпосылок. В частности, Украине нужна сильная позиция, а ее гарантом является обменный фонд. Чем больше фонд, тем больше шансов на проведение больших обменов. Кроме того, есть немало других составляющих.

Недавно начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что наше государство готово преодолеть все трудности, которые могут возникнуть в вопросе обмена "всех на всех". Андрей Юсов отметил, что Украина уже работает над подобным обменом. Однако, с учетом сложности этого процесса, параллельно идет работа над меньшими.

Это абсолютно конкретная вещь (обмен "всех на всех" – 24 Канал). Это задача, для выполнения которой ведется соответствующая работа. Параллельно понимание, что это очень сложный проект. Вместе с подготовкой "всех на всех" готовятся меньшие кейсы,

– подчеркнул представитель ГУР.

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны Украина провела уже 48 обменов пленными. Удалось вернуть домой почти 2600 наших воинов. Заметим, что одной из самых масштабных операций стал обмен пленными 21 сентября 2022 года. Тогда удалось вызволить 215 защитников. В частности, пять командиров обороны Мариуполя.

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