Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил на брифинге, что Украина удерживает российских пленных, согласно Женевским конвенциям. Более того, в последние несколько недель в нашем государстве значительно возросло количество пленных россиян.

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Разведка анонсировала новые обмены пленных

Андрей Юсов рассказал, что только за последние несколько недель действий наших военных количество пленных увеличилось более чем на 200 россиян. Это значит, что возвращать украинцев будет легче и обмены будут активнее.

Представитель разведки пояснил, что на 18 августа уже произошло 48 обменов, 2 598 пленных защитников и защитниц, а также гражданских вернулись из российского плена.

Работа над последующими продолжается. Мы ждем, что в ближайшее время будут хорошие новости для семей наших защитников и защитниц. Но, конечно, работы еще очень и очень много,

– заявил Андрей Юсов.

По его словам, среди российских военнопленных есть люди, захотевшие перейти на сторону Украины. Речь как о представителях младшего, так и старшего офицерского состава.

Украина допускает обмены на российских политзаключенных

Представитель Главного управления разведки пояснил, что Украина готова обменивать граждан России, содержащихся в украинских тюрьмах, на гражданских лиц, выступивших против войны и получивших приговоры Кремля во враждебной стране.

То есть говорится об обмене российских политзаключенных.

Несмотря на то, что большинство российского общества зазомбировано пропагандой и поддерживает геноцид украинцев, граждане, которые не побоялись и выступили против войны, получили реальные "драконовские" приговоры и сидят в тюрьмах. И поскольку мы европейская демократическая страна, наша обязанность – помочь этим людям и напомнить всем, что речь идет и о терроре внутри самой России,

– объяснил Юсов.

Он уточнил, что военнопленных на российских политзаключенных никто не будет менять.

"Но условных медведчан разных штибов и граждан России, которые содержатся у нас в тюрьмах, и количество их немалое, – мы можем об этом (обмене – 24 Канал) говорить", – пояснил Юсов.

Но в разведке заверили, что приоритет нашего государства – освобождение военнопленных.

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