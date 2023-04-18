Олег Котенко 18 апреля в эфире телемарафона 18 апреля рассказал, сколько украинских воинов считаются пропавшими без вести. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Возраст, пол и должность: 5 критериев, которые следует учитывать при обмене пленными

Пропавшими без вести считаются около семи тысяч военных

"Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленники", – сказал он.

Он добавил, что согласно статистике, обычно около 60 – 65% из пропавших без вести находятся в плену. Остальные, по его словам, могут быть погибшими.

Обмен пленными: главное

Пасхальный обмен пленными происходил в несколько этапов в течение нескольких дней. 10 апреля домой вернули 100 наших защитников, 16 апреля – еще 130.

Среди них:

92 военнослужащих ВСУ;

20 терробороновцев;

11 нацгвардейцев;

3 пограничника;

2 представителя Военно-морских сил;

2 представителя Государственной специальной службы транспорта.

Спасенные защитники – рядовые и сержанты. Они защищали наше государство в Бахмутском и Соледарском направлениях, а также в Запорожье, Херсонской и Луганщине.

Заметим, что 48 из них ранее считались пропавшими без вести. Часть из них ранены. У них многочисленные контузии, а также утраченные конечности. Из плена также удалось вернуть двух родных братьев, защищавших наше государство в районе Бахмута. Известно, что самому старшему защитнику Украины 58 лет, а самому младшему – 21 год.

Достойно внимания! В Минреинтеграции показали трогательное видео. На нем можно увидеть пасхальные угощения для защитников, которых удалось вернуть из плена.