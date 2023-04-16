Во время пасхального обмена, состоявшегося 16 апреля, домой вернулись 130 украинских защитников. Большинство – воины Вооруженных Сил Украины.

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Самому молодому – 21 год

Как отмечают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, домой вернулись:

92 военнослужащих ВСУ;

20 теробороновцев;

11 нацгвардейцев;

3 пограничника;

2 представителя Военно-морских сил;

2 представителя Государственной специальной службы транспорта.

Как украинских защитников возвращали домой: смотрите видео

Известно, что спасенные защитники – рядовые и сержанты. Большинство из них защищали наше государство на Бахмутском и Соледарском направлениях, а также на Запорожье, Херсонщине и Луганщине.

Заметим, что 48 из них ранее считались пропавшими без вести. Часть из них ранены. У них многочисленные контузии, а также утраченные конечности. Из плена также удалось вернуть двух родных братьев, защищавших наше государство в районе Бахмута. Известно, что самому старшему защитнику Украины 58 лет, а самому младшему – 21 год.

Трогательные фото с освобожденными украинскими защитниками / Фото Координационного штаба

В Минреинтеграции показали еще одно трогательное видео. На нем можно увидеть пасхальные угощения для защитников, которых удалось вернуть из плена.

Первое, что они взяли в руки, ступив на родную землю, – это пасхальный хлеб и писанки. Писанка в украинской народной традиции считается оберегом. Пусть Господь хранит всех наших воинов!

– говорят в ведомстве.

Пасхальное угощение вернувшихся из плена защитников: смотрите видео

В Госпогранслужбеотметили, что трое возвращенных пограничников – бойцы Львовского и Донецкого отрядов. В ведомстве отметили, что увидеть своих близких – лучший подарок на Пасху.

В Координационном штабе добавили, что за прошедшую неделю удалось освободить 230 наших военных. И теперь у них есть возможность праздновать Пасху с родными и близкими. В самом штабе подчеркнули, что продолжают работу по освобождению находящихся в плену украинцев.

Сегодняшний праздник – это о непоколебимой вере и надежде. Освободившиеся защитники улыбаются, обнимаются, несмотря на то, что их глаза полны боли пережитого. Однако с верой в сердце и любовью к Родине – они дома. И этого у нас никогда не отнять,

– подчеркнул омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Заметим, что 14 апреля в Украину удалось вернуть тела 82 павших защитников. Их враг удерживал на временно оккупированных территориях нашего государства.