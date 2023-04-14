Возвращение тел погибших произошло при содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

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Тела погибших вернули с оккупированных территорий

Передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Отметим, что 24 марта Украина также смогла вернуть тела еще 83 павших наших военнослужащих. В начале марта удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины.

Обратите внимание. Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

10 февраля сообщалось, что домой удалось забрать тела еще 61 павшего за Украину бойца. В сообщении говорилось, что с начала полномасштабного вторжения удалось забрать тела 888 погибших защитников.

Украина освободила из плена еще 80 мужчин и 20 женщин

10 апреля Украине удалось провести очередной большой обмен пленными с Россией. Домой вернулись 100 украинцев: 80 мужчин и 20 женщин. Из российского плена удалось освободить:

24 нацгвардейца,

22 пограничника,

22 представителя Военно-морских сил,

21 военнослужащего Вооруженных Сил Украины,

11 терзащитников.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что почти половина из освобожденных имеют тяжелые ранения, болезни или же подверглись пыткам.

По состоянию на 10 апреля 2023 года, включая последний обмен, Украине удалось вернуть из плена 2 093 человека.