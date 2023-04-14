Возвращение тел погибших произошло при содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.
Смотрите также Оккупанты жестоко казнили военного ВСУ: Лубинец говорит, что случаев могут быть тысячи
Тела погибших вернули с оккупированных территорий
Передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Отметим, что 24 марта Украина также смогла вернуть тела еще 83 павших наших военнослужащих. В начале марта удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины.
10 февраля сообщалось, что домой удалось забрать тела еще 61 павшего за Украину бойца. В сообщении говорилось, что с начала полномасштабного вторжения удалось забрать тела 888 погибших защитников.
Украина освободила из плена еще 80 мужчин и 20 женщин
10 апреля Украине удалось провести очередной большой обмен пленными с Россией. Домой вернулись 100 украинцев: 80 мужчин и 20 женщин. Из российского плена удалось освободить:
- 24 нацгвардейца,
- 22 пограничника,
- 22 представителя Военно-морских сил,
- 21 военнослужащего Вооруженных Сил Украины,
- 11 терзащитников.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что почти половина из освобожденных имеют тяжелые ранения, болезни или же подверглись пыткам.
По состоянию на 10 апреля 2023 года, включая последний обмен, Украине удалось вернуть из плена 2 093 человека.