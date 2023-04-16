Під час великоднього обміну, який відбувся 16 квітня, додому повернулися 130 українських захисників. Більшість – воїни Збройних Сил України.

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Наймолодшому – 21 рік

Як зазначають у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися:

92 військовослужбовці ЗСУ;

20 тероборонівців;

11 нацгвардійців;

3 прикордонники;

2 представники Військово-морських сил;

2 представники Державної спеціальної служби транспорту.

Як українських захисників повертали додому: дивіться відео

Відомо, що врятовані захисники – рядові та сержанти. Більшість з них боронили нашу державу на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині та Луганщині.

Зауважимо, що 48 з них раніше вважалися зниклими безвісти. Частина з них поранені. У них численні контузії, а також втрачені кінцівки. З полону також вдалося повернути двох рідних братів, котрі боронили нашу державу в районі Бахмута. Відомо, що найстаршому оборонцю України 58 років, а наймолодшому – 21 рік.

Зворушливі фото з поверненими українськими захисниками / Фото Координаційного штабу

В Координаційному штабі додали, що впродовж минулого тижня вдалося визволити 230 наших військових. І тепер у них є можливість святкувати Великдень з рідними та близькими. У самому штабі підкреслили, що продовжують роботу зі звільнення українців, які перебувають у полоні.

Сьогоднішнє свято – це про непохитну віру та надію. Звільнені оборонці усміхаються, обіймаються, попри те, що їхні очі сповнені болем пережитого. Проте з вірою у серці та любов'ю до Батьківщини – вони вдома. І цього у нас ніколи не відібрати,

– наголосив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Зауважимо, що 14 квітня до України вдалося повернути тіла 82 полеглих захисників. Їх ворог утримував на тимчасово окупованих територіях нашої держави.