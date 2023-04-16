Обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Хто повернувся додому

Єрмак розповів, що серед звільнених бійців – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Обмін полоненими / Фото Координаційного штабу поводження з полоненими:

Нагадаємо, 10 квітня додому вдалося повернути сотню українців, а в неділю на Великдень – ще 130 наших захисників. Робота зі звільнення триває.

Обмін полоненими: відео

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10 квітня додому з російського полону повернули 100 українців. Це були захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.