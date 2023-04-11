Усі захисники та захисниці воювали на найгарячіших напрямках: Гостомель, Маріуполь, Суми, Харків, Херсон. Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань.
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Як прикордонників зустріли в Україні
За інформацією ДПСУ, під час чергового обміну додому повернувся 21 прикордонник з Донецького, Ізмаїльського, Сумського, Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.
На відео визволені захисники зі сльозами на очах телефонували рідним, раділи довгоочікуваним зустрічам та обіймам.
Додому повернувся 21 прикордонник: дивіться відео
Усіх захисників та захисниць нагодували та вручили пакунки з необхідними побутовими речами та одягом. Надалі усі бійці проходитимуть реабілітацію.
Скільки українців вже повернули додому
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що Україні вдалося повернути з російського полону вже 2105 громадян.
- У рамках останнього обміну Україна передала Росії 106 людей. Проте Дмитро Лубінець зазначив, що Україна завжди повертає з полону додому більше людей, аніж віддає.
- Щодо того, скільки ще українців перебуває в полоні, Лубінець зауважив, що такі дані є, але публічно їх не поширюють – ні цифри російських військовополонених в Україні, ні кількості тих українців, які перебувають у полоні в Росії.
- За його словами, це роблять свідомо, щоб ефективніше повертати українців додому.