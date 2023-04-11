Все защитники и защитницы воевали на самых горячих направлениях: Гостомель, Мариуполь, Сумы, Харьков, Херсон. Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подверглись пыткам.

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Как пограничников встретили в Украине

По информации ГПСУ, во время очередного обмена домой вернулся 21 пограничник из Донецкого, Измаильского, Сумского, Херсонского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.

На видео освобожденные защитники со слезами на глазах звонили по телефону родным, радовались долгожданным встречам и объятиям.

Домой вернулся 21 пограничник: смотрите видео

Всех защитников и защитниц накормили и вручили пакеты с необходимыми бытовыми вещами и одеждой. В дальнейшем все бойцы будут проходить реабилитацию.

Сколько украинцев уже вернули домой

  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Украине удалось вернуть из российского плена уже 2105 граждан.
  • В рамках последнего обмена Украина передала России 106 человек. Однако Дмитрий Лубинец отметил, что Украина всегда возвращает из плена домой больше людей, чем отдает.
  • Что касается того, сколько еще украинцев находится в плену, Лубинец отметил, что такие данные есть, но публично их не распространяют – ни цифры российских военнопленных в Украине, ни количество украинцев, которые находятся в плену в России.
  • По его словам, это делают осознанно, чтобы эффективнее возвращать украинцев домой.