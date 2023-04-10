Домой вернулись 100 украинцев: 80 мужчин и 20 женщин. Это военные, моряки, пограничники и нацгвардейцы. У многих есть серьезные ранения и заболевания.

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Щемящие первые мгновения

Омбудсман Дмитрий Лубинец опубликовал видео с военным, который только провернулся из плена. Он позвонил своей маме, боец не мог сдержать слез.

Военный во время первого звонка не смог сдержать слез: смотрите видео

Из плена удалось освободить:

24 нацгвардейцев,

22 пограничника,

22 представителя Военно-морских сил,

21 военнослужащий Вооруженных сил Украины,

11 терроборонцев.

Освобожденные защитники и защитницы участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди возвращенных героев также защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС. Младшему из освобожденных воинов 19 лет.

В Госпогранслужбе уточнили, вернувшиеся домой пограничники – бойцы Донецкого, Измаильского, Сумского, Херсонского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.

Обратите внимание! Служба безопасности Украины опубликовала видео по обмену пленными 10 апреля. Узнайте, как все было.

Сколько украинцев удалось вернуть домой