Служба безопасности Украины показала, как все было. В сети опубликовали трогательные кадры.
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Трогательные кадры обмена пленными
Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!
– пишут в ведомстве.
Первые кадры обмена: смотрите видео
В сети также опубликовали уникальные кадры нынешнего обмена, снятые Координационным штабом по обращению с военнопленными.
"Свободу у украинцев нельзя отобрать", – отметили там.
Возвращение украинских пленных: смотрите видео
Что известно об обмене пленными 10 апреля
10 апреля домой из плена удалось вернуть еще 100 украинцев. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.
Из плена удалось освободить:
- 24 нацгвардейцев,
- 22 пограничника,
- 22 представителя Военно-морских сил,
- 21 военнослужащего Вооруженных Сил Украины,
- 11 тероборонцев.
Освобожденные защитники и защитницы участвовали в боях на Херсонском, Харьковском, Донецком, Киевском, Запорожском и Сумском направлениях. Среди возвращенных героев также защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС. Самому младшему из освобожденных воинов 19 лет.
В Госпогранслужбе уточнили, вернувшиеся домой пограничники – бойцы Донецкого, Измаильского, Сумского, Херсонского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.