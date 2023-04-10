Служба безопасности Украины показала, как все было. В сети опубликовали трогательные кадры.

Смотрите также Украина вернула военнослужащую из Мариуполя "Наву": ее муж погиб за 3 дня до выхода из города

Трогательные кадры обмена пленными

Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!

– пишут в ведомстве.

Первые кадры обмена: смотрите видео

В сети также опубликовали уникальные кадры нынешнего обмена, снятые Координационным штабом по обращению с военнопленными.

"Свободу у украинцев нельзя отобрать", – отметили там.

Возвращение украинских пленных: смотрите видео

Что известно об обмене пленными 10 апреля

10 апреля домой из плена удалось вернуть еще 100 украинцев. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

Из плена удалось освободить:

24 нацгвардейцев,

22 пограничника,

22 представителя Военно-морских сил,

21 военнослужащего Вооруженных Сил Украины,

11 тероборонцев.

Освобожденные защитники и защитницы участвовали в боях на Херсонском, Харьковском, Донецком, Киевском, Запорожском и Сумском направлениях. Среди возвращенных героев также защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС. Самому младшему из освобожденных воинов 19 лет.

В Госпогранслужбе уточнили, вернувшиеся домой пограничники – бойцы Донецкого, Измаильского, Сумского, Херсонского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.