Додому повернулись 100 українців: 80 чоловіків та 20 жінок. Це військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. У багатьох з них є серйозні поранення та захворювання.

Дивіться також Лубінець пояснив відмінність у цифрах між кількістю повернених з полону українців та росіян

Щемливі перші миті

Омбудсман Дмитро Лубінець опублікував відео з військовим, який тільки провернувся з полону. Він зателефонував своїй мамі, боєць не міг стримати сліз.

Військовий під час першого дзвінка не зміг стримати сліз: дивіться відео

З полону вдалося визволити:

24 нацгвардійців,

22 прикордонники,

22 представники Військово-морських сил,

21 військовослужбовця Збройних сил України,

11 тероборонців.

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед повернених героїв також є оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. Наймолодшому з визволених воїнів 19 років.

У Держприкордонслужбі уточнили, прикордонники, які повернулись додому – бійці Донецького, Ізмаїльського, Сумського, Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.

Зверніть увагу! Служба безпеки України опублікувала відео з обміну полоненими 10 квітня. Дізнайтеся, як все було.

Скільки українців вдалося повернути додому