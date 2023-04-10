В рамках последнего обмена Украина передала России 106 человек. Однако Дмитрий Лубинец отметил, что Украина всегда возвращает из плена домой больше людей, чем отдает. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Почему цифры отличаются
"Это общий такой обмен. Не смотрите на цифры. Потому что когда мы сопоставляем, то у нас всегда количество возвращенных домой больше. То, что мы вернули в Россию 106 человек, означает, что в ближайшем будущем, надеюсь, мы получим больше наших людей…" Надеюсь, что обмены будут системными, еженедельно.Цифры отличаются, иногда мы возвращаем больше, чем отдаем, и наоборот, как это произошло сегодня, но я хотел бы заверить, что всегда количество наших героев и героинь больше, чем тех, кого мы возвращаем", – сказал он.
Что касается того, сколько еще украинцев находится в плену, Лубинец отметил, что такие данные есть, но публично их не распространяют – ни цифры российских военнопленных в Украине, ни количество украинцев, которые находятся в плену в России. По его словам, это делают осознанно, чтобы эффективнее возвращать украинцев домой.
Лубинец добавлю, что работа над возвращением из плена украинцев продолжается, она сложная, кропотливая и непубличная.
Что известно об обмене пленными 10 апреля
10 апреля домой из плена удалось вернуть еще 100 украинцев. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.
Из плена удалось освободить:
- 24 нацгвардейцев,
- 22 пограничника,
- 22 представителя Военно-морских сил,
- 21 военнослужащий Вооруженных сил Украины,
- 11 терроборонцев.
Освобожденные защитники и защитницы принимали участие в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди возвращенных героев также есть защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС. Младшему из освобожденных воинов 19 лет.
В Госпогранслужбе уточнили, вернувшиеся домой пограничники – бойцы Донецкого, Измаильского, Сумского, Херсонского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.