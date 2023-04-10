Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона передала России еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену.

Смотрите также Вернулись защитники "Азовстали" и Гостомеля: Украина провела новый крупный обмен пленными

Украина передала двух военнопленных мусульман

Состояние этих лиц удалось стабилизировать, чтобы они пригодились для транспортировки. Репатриация, как и предполагает международное гуманитарное право, произошла без всяких условий для российской стороны.



Кроме того, в Рамадан – священный месяц для всех мусульман – Украина передала двух военнопленных мусульман, воевавших в составе оккупационной армии. Это было сделано в подтверждение нашего предложения государству-агрессору обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к культуре и традициям, отмечают правозащитники.

Напомним, что 24 марта украинская сторона уже репатриировала пятерых транспортабельных тяжелораненых российских оккупантов. Однако в местах содержания в России и на временно оккупированных территориях сейчас находится гораздо больше раненых военнопленных, которых государство-оккупант согласно Женевским конвенциям должно немедленно вернуть без предварительных условий.

Обмен пленными 10 апреля: главное

10 апреля домой из плена удалось вернуть еще 100 украинцев. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

Из плена удалось освободить:

24 нацгвардейцев,

22 пограничника,

22 представителя Военно-морских сил,

21 военнослужащий Вооруженных сил Украины,

11 терроборонцев.

Освобожденные защитники и защитницы участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди возвращенных героев также защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС. Младшему из освобожденных воинов 19 лет.

В Госпогранслужбе уточнили, вернувшиеся домой пограничники – бойцы Донецкого, Измаильского, Сумского, Херсонского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.