Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона передала России еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену.
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Украина передала двух военнопленных мусульман
Состояние этих лиц удалось стабилизировать, чтобы они пригодились для транспортировки. Репатриация, как и предполагает международное гуманитарное право, произошла без всяких условий для российской стороны.
Кроме того, в Рамадан – священный месяц для всех мусульман – Украина передала двух военнопленных мусульман, воевавших в составе оккупационной армии. Это было сделано в подтверждение нашего предложения государству-агрессору обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к культуре и традициям, отмечают правозащитники.
Напомним, что 24 марта украинская сторона уже репатриировала пятерых транспортабельных тяжелораненых российских оккупантов. Однако в местах содержания в России и на временно оккупированных территориях сейчас находится гораздо больше раненых военнопленных, которых государство-оккупант согласно Женевским конвенциям должно немедленно вернуть без предварительных условий.
Обмен пленными 10 апреля: главное
10 апреля домой из плена удалось вернуть еще 100 украинцев. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.
Из плена удалось освободить:
- 24 нацгвардейцев,
- 22 пограничника,
- 22 представителя Военно-морских сил,
- 21 военнослужащий Вооруженных сил Украины,
- 11 терроборонцев.
Освобожденные защитники и защитницы участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди возвращенных героев также защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС. Младшему из освобожденных воинов 19 лет.
В Госпогранслужбе уточнили, вернувшиеся домой пограничники – бойцы Донецкого, Измаильского, Сумского, Херсонского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.