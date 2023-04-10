Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона передала Росії ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні.

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Україна передала двох військовополонених мусульман

Стан цих осіб вдалося стабілізувати, аби вони стали придатними для транспортування. Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони.



Крім того, у Рамадан – священний місяць для всіх мусульман – Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії. Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресорці обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до культури та традицій, зазначають правозахисники.

Нагадаємо, що 24 березня українська сторона вже репатріювала п'ятьох транспортабельних важкопоранених російських окупантів. Проте в місцях утримання в Росії та на тимчасово окупованих територіях зараз перебуває значно більше поранених військовополонених, яких держава-окупант згідно з Женевськими конвенціями має негайно повернути без попередніх умов.

Обмін полоненими 10 квітня: головне

10 квітня додому з полону вдалося повернути ще 100 українців. Серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.

З полону вдалося визволити:

24 нацгвардійців,

22 прикордонники,

22 представники Військово-морських сил,

21 військовослужбовця Збройних сил України,

11 тероборонців.

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед повернених героїв також є оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. Наймолодшому з визволених воїнів 19 років.

У Держприкордонслужбі уточнили, прикордонники, які повернулись додому – бійці Донецького, Ізмаїльського, Сумського, Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.