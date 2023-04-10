10 квітня Україні вдалося провести черговий великий обмін полоненими з Росією. Це був непростий обмін.

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Додому повернули 100 українців

Додому повернулись 100 українців: 80 чоловіків та 20 жінок. Це військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. У багатьох з них є серйозні поранення та захворювання.

За результатами чергового обміну військовополоненими додому повертаються 80 Захисників та 20 Захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу,

– повідомили у штабі.

З полону вдалося визволити:

24 нацгвардійців,

22 прикордонники,

22 представники Військово-морських сил,

21 військовослужбовця Збройних сил України,

11 тероборонців.

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед повернених героїв також є оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. Наймолодшому з визволених воїнів 19 років.

У більш ніж половини з них важкі поранення

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що майже половина зі звільнених мають важкі поранення, хвороби або ж зазнали катувань.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв, що Україна зробить все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу.