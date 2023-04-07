Військовий суд у Ростові-на-Дону розпочав розгляд справи 44-річного українського морського піхотинця Антона Чередника, звинуваченого у вбивстві мирного жителя у Маріуполі та спробі захоплення влади у проросійських сепаратистів у Донецьку.

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Український військовий потрапив у полон у квітні 2022 року

Чередник, який народився в Дніпрі та жив у Кривому Розі, потрапив у полон до російської армії у квітні 2022 року. Він служив у 501 окремому батальйоні морської піхоти у званні старшого сержанта. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

За версією звинувачення, увечері 27 березня 2022 року Чередник разом із товаришем по службі нібито зупинили двох мешканців Маріуполя. Один із перехожих, Олександр Піскунов, був застрелений.

За версією сторони звинувачення, це було зроблено Чередником "на тлі ненависті до представників російської національності, прихильників "русского міра" та осіб, які підтримують суверенітет так званої "ДНР".

Також Чередника, який служить у регулярній українській армії у званні старшого сержанта, звинувачують у нібито жорстокому поводженні з цивільними та "проходженні навчання для терористичної діяльності". Всього Чередника обвинуватили одразу за чотирма статтями.

Адвокат Чередника за призначенням – Володимир Бакулов розповів, що під час попереднього слідства український військовий "у повному обсязі визнавав себе винним". Під час судового засідання Чередник змінив позицію.

Це перша така справа, яку розглядає російський суд у Росії, а не на контрольованих Москвою територіях України.

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