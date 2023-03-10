Окупанти "засудили" Буткевича на території тимчасово окупованої Луганщини. Незаконні "вироки" отримали Буткевич та ще двоє українців.
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Фейковий судовий процес, зрежисований в Російській Федерації, мав на меті легалізувати чергову політичну розправу над українськими громадянами. Оголошені вироки є незаконними та нікчемними,
– наголосили у МЗС України.
У МЗС України закликали міжнародну спільноту засудити судилище над Буткевичем та іншими українцями та вимагати від країни-терористки їхнє звільнення.
Що відомо про "вирок" Буткевичу
- Максим Буткевич – український правозахисник та журналіст. Він – один зі співзасновників "Громадського радіо" (2013) та центр прав людина ZMINA. Працював на BBC World Service, а також – на низці загальноукраїнських телеканалів.
- До лав ЗСУ приєднався у березні 2022 року. Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених докладає усіх зусиль, щоб звільнити Буткевича з полону.
- Мати полоненого розповіла, що зі взводу сина на зв'язок виходили лише двоє полонених – 25 і 26 червня.