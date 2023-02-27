Про це розповів голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

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"Тоді в полон потрапило всього 80 захисників України та цивільних, 28 з них були прикордонники. Наразі 12 звільнено, 16 ще в полоні. На жаль, ми не можемо впливати на ці списки жодним чином. Росія кого хоче, того і віддає. Жодної логіки не бачу. Є люди, які з першого дня війни перебувають у полоні", – зазначив Дейнеко.

Легендарна фраза про російський корабель

Один із прикордонників сказав вже легендарну фразу про російський корабель. Зображення із цитатою розмістив у своєму кабінеті Дейнеко.

"Ця картинка висить з першого дня. Я сказав, що зніму її після нашої перемоги або хай зніме її той, хто поміняє мене в цьому кріслі, якщо зможе це зробити", – сказав очільник Держприкордонслужби.

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Авторство фрази про крейсер "Москва" приписували різним людям. Спочатку зазначили, що "Москву" послав морпіх і навіть назвали його ім'я. Проте згодом виявилося, що автором був таки прикордонник. Дейнеко пояснив, чому сталася ця плутанина.

Дивіться, найбільша цінність для мене – це людське життя. Я почну з останнього питання, чому країна не знає героя. Річ у тому, що відносно цього хлопця, який здійснив, можливо, хуліганський вчинок, залишаються певні безпекові моменти.

І в мене є домовленість з ним, що поки вони не вирішаться, я не зроблю нічого, що поставило б його безпеку під сумнів, – розповів Дейнеко.

Він запевнив, що радіоканал належав прикордонникам. Відтак жоден представник інших служб не міг ним скористатися.

Що відбувається на Зміїному

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що намагаються проводити розвідку на Зміїному. Вони 14 лютого обстрілювали його протикорабельними ракетами "Онікс". Гуменюк запевнила, що висадка російського десанту на Зміїному неможлива.

"На такому невеликому клаптику землі їм втриматися не вдасться без підтримки флоту, що боїться і ховається, та інших підрозділів, яких поруч немає", – пояснила речниця.