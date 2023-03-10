Деталі про вирок Максиму Буткевичу опублікував слідчий комітет Росії, пише 24 Канал. Українського правозахисника визнали винним у нібито "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів" та "замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисному ушкодженню чужого майна загальнонебезпечним способом".

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Буткевич понад пів року перебуває у російському полоні

"Вирок" оголошував так званий незаконний "Верховний суд" невизнаних "Л/ДНР". Слідчий комітет Росії пише, що Буткевич із березня служив в окремому спеціальному батальйоні "Берлінго".

Його звинуватили в тому, що він нібито обстріляв під'їзд житлового будинку в Сєвєродонецьку, поранивши двох цивільних.

Комітет вказує, що Буткевич нібито визнав свою провину, однак перевірити це неможливо. Він з червня 2022 року перебуває у російському полоні.

Пропагандисти публікували відео з Буткевичем і військові заявляли, що він опинився у полоні під Гірським на Луганщині.

Крім Буткевича, "суди" призначили 8,5 років колонії українському військовополоненому Віктору Похозею та 18,5 років колонії полоненому Владиславу Шелю. Їх називають членами "Азову" та вважають винними у воєнних злочинах.

Що відомо про Буткевича