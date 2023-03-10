Деталі про вирок Максиму Буткевичу опублікував слідчий комітет Росії, пише 24 Канал. Українського правозахисника визнали винним у нібито "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів" та "замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисному ушкодженню чужого майна загальнонебезпечним способом".
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Буткевич понад пів року перебуває у російському полоні
"Вирок" оголошував так званий незаконний "Верховний суд" невизнаних "Л/ДНР". Слідчий комітет Росії пише, що Буткевич із березня служив в окремому спеціальному батальйоні "Берлінго".
Його звинуватили в тому, що він нібито обстріляв під'їзд житлового будинку в Сєвєродонецьку, поранивши двох цивільних.
Комітет вказує, що Буткевич нібито визнав свою провину, однак перевірити це неможливо. Він з червня 2022 року перебуває у російському полоні.
Пропагандисти публікували відео з Буткевичем і військові заявляли, що він опинився у полоні під Гірським на Луганщині.
Що відомо про Буткевича
- Мама Буткевича Євгенія розповіла журналістам, що не має зв'язку з сином і не знає про його стан. Жінка сказала, що визволити Максима намагається Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених.
- Мати полоненого зазначила, що зі взводу сина на зв'язок виходили лише двоє полонених. Це трапилося 25 і 26 червня.
- Буткевич – український правозахисник і журналіст є співзасновником "Громадського радіо" (2013) та центр прав людина ZMINA. Раніше працював на BBC World Service та низці загальноукраїнських телеканалів.
- Кілька років був гостьовим лектором НаУКМА, а також входив до правління українського представництва Amnesty international та громадської ради при МВС.
- У березні 2022 року приєднався до лав Збройних Сил України. До того він також був правозахисником організації "Без кордонів" спрямованого на допомогу шукачам притулку та українським переселенцям і протидії мові ворожнечі.
- 23 лютого на Берлінському кінофестивалі представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Буткевича з російського полону.