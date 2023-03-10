Детали о приговоре Максиму Буткевичу опубликовал следственный комитет России, пишет 24 Канал. Украинский правозащитник признан виновным в якобы "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов" и "покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом".
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Буткевич больше полугода находится в российском плену
"Приговор" объявлял так называемый незаконный "Верховный суд" непризнанных "Л/ДНР". Следственный комитет России пишет, что Буткевич с марта служил в отдельном специальном батальоне "Берлинго".
Его обвинили в том, что он якобы обстрелял подъезд жилого дома в Северодонецке, ранив двух гражданских.
Комитет указывает, что Буткевич якобы признал свою вину, однако проверить это невозможно. Он с июня 2022 года находится в русском плену.
Пропагандисты публиковали видео с Буткевичем и военные заявляли, что он оказался в плену под Горским в Луганской области.
Что известно о Буткевиче
- Мама Буткевича Евгения рассказала журналистам, что не имеет связи с сыном и не знает о его состоянии. Женщина сказала, что освободить Максима пытается Объединенный центр поиска и освобождения пленных.
- Мать пленника отметила, что из взвода сына на связь выходили только двое пленных. Это произошло 25 и 26 июня.
- Буткевич – украинский правозащитник и журналист является соучредителем "Громадского радио" (2013) и центром прав человека ZMINA. Раньше работал на BBC World Service и ряде общеукраинских телеканалов.
- Пару лет был гостевым лектором НаУКМА, а также входил в правление украинского представительства Amnesty international и общественного совета при МВД.
- В марте 2022 года присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. До этого он также был правозащитником организации "Без границ", направленного на помощь ищущим убежище и украинским переселенцам и противодействию языку вражды.
- 23 февраля на Берлинском кинофестивале представители украинской киноиндустрии призвали международное культурное сообщество потребовать освобождения Буткевича из российского плена.