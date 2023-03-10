Детали о приговоре Максиму Буткевичу опубликовал следственный комитет России, пишет 24 Канал. Украинский правозащитник признан виновным в якобы "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов" и "покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом".

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Буткевич больше полугода находится в российском плену

"Приговор" объявлял так называемый незаконный "Верховный суд" непризнанных "Л/ДНР". Следственный комитет России пишет, что Буткевич с марта служил в отдельном специальном батальоне "Берлинго".

Его обвинили в том, что он якобы обстрелял подъезд жилого дома в Северодонецке, ранив двух гражданских.

Комитет указывает, что Буткевич якобы признал свою вину, однако проверить это невозможно. Он с июня 2022 года находится в русском плену.

Пропагандисты публиковали видео с Буткевичем и военные заявляли, что он оказался в плену под Горским в Луганской области.

Кроме Буткевича, "суды" назначили 8,5 года колонии украинскому военнопленному Виктору Похозею и 18,5 года колонии пленному Владиславу Шелю. Их называют членами "Азова" и считают виновными в военных преступлениях.

Что известно о Буткевиче