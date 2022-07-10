Пока Буткевич не выходит на связь. российские пропагандисты публиковали новости о том, что он попал в плен еще 24 июня.

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Оккупанты опубликовали видео с допросом украинца. Они назвали его "пропагандистом".

Уже занимаются освобождением Максима

Мама Буткевича Евгения рассказала журналистам, что не имеет связи с сыном и не знает о его состоянии. Она в конце июня увидела в сети видео с Максимом.

Женщина сказала, что освободить Максима пытается Объединенный центр поиска и освобождения пленных. Ведомство подчиняется Службе безопасности и Главному управлению разведки. По словам Евгении, она от них не получала информацию, а только сообщение о том, что дело Буткевича прорабатывают.

Мама пленника отметила, что из взвода сына на связь выходили только двое пленных. Это произошло 25 и 26 июня.

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Помогал беженцам

Буткевич в марте 2022 года присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. До этого он был правозащитником организации "Без границ".

"К сожалению, должен поставить свою деятельность по помощи беженцам, гуманитарную и правозащитную активность на паузу. Бывают времена, когда нужно быть готовым защищать то, что важно — я твердо верю в это. А остальные — после победы", — писал Буткевич в соцсетях. .

"Тайра" о российском плене

В марте в заблокированном Мариуполе российские убийцы похитили парамедика и волонтерку "Тайру" Юлию Паевскую. Она годами помогала спасать военных и гражданских. Женщину удалось освободить в июне.

Паевская отметила, что отношение захватчиков было ужасным. Она не имела ничего, кроме того, в чем была одета – один комплект белья, брюки, кроссовки и немного одежды. Все остальные вещи унесли.

"Не дали ни телефона, ни медицинской помощи. Однажды позже фельдшер мне помогла, и это было очень достойно, но лишь однажды. Мне сразу сказали – жить не буду", – рассказала Юлия.

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