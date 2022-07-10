Наразі Буткевич не виходить на зв'язок. російські пропагандисти публікували новини про те, що він потрапив у полон, ще 24 червня.

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Окупанти опублікували відео з допитом українця. Вони назвали його "пропагандистом".

Вже займаються визволенням Максима

Мама Буткевича Євгенія розповіла журналістам, що не має зв'язку з сином і не знає про його стан. Вона наприкінці червня побачила в мережі відео з Максимом.

Жінка сказала, що визволити Максима намагається Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених. Відомство підпорядковується Службі безпеки та Головному управлінню розвідки. За словами Євгенії, вона від них не отримувала інформації, а лише повідомлення, що справу Буткевича опрацьовують.

Мати полоненого зазначила, що зі взводу сина на зв'язок виходили лише двоє полонених. Це трапилося 25 і 26 червня.

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Допомагав біженцям

Буткевич у березні 2022 року приєднався до лав Збройних Сил України. До того він був правозахисником організації "Без кордонів"

"На жаль, мушу поставити свою діяльність із допомоги біженцям, гуманітарну і правозахисну активність на паузу. Бувають часи, коли треба бути готовим захищати те, що важливе — я твердо вірю в це. А решта — після перемоги", — писав Буткевич у соцмережах.

"Тайра" про російський полон

У березні, в заблокованому Маріуполі", російські вбивці викрали парамедикиню та волонтерку "Тайру" Юлію Паєвську. Вона роками допомагала рятувати військових та цивільних. Жінку вдалось звільнити у червня.

Паєвська зазначила, що ставлення загарбників було жахливим. Вона не мала нічого, крім того, у чому була одягнена – один комплект білизни, штани, кросівки й трохи одягу. Всі інші речі забрали.

"Не дали ні телефону, ні медичної допомоги. Один раз пізніше фельдшерка мені допомогла, і це було дуже достойно, але одного разу. Мені одразу сказали – жити не буду", – розповіла Юлія.

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