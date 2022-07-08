Відповідну інформацію хлопець розповів наступного дня після звільнення. Визволити Владислава вдалось 7 липня.

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16-річний хлопець розповів про місяці полону в росіян

Владислав розповів, що російські окупанти витягнули його з автомобіля на блокпосту. Потім почали ставити питання та наставили на нього автомат.

Після цього на авто приїхав інший окупант, який потім у полоні давав йому телефон.

Після спілкування зі мною протягом 2 – 3 годин на блокпості, у мене тоді вже забрали телефон та документи, мене вже повністю почали перевіряти. Після цього сказали сідати у військове авто. І мене вже перевезли саме в тюрму, в одиничну камеру,

– розповів хлопець.

У інтерв'ю виданню "Настоящее Время" хлопець пояснив, що перші 48 годин його тримали у Василівському відділенні поліції.

У камері у Владислава навіть не працював туалет. Він був змушений з допомогою залізної миски набирати воду з крана та змивати.

Додав також, що помитись зміг тільки після двох тижні у камері, речі поправ тільки після 3 тижнів полону.

Перші 4 днів не їв та не пив

"Перші чотири дні я не їв, не пив. Тому що я не хотів. Тільки на дерев'яному ліжку сидів та чекав на свою долю. У мене в голові було тільки три питання: чому, для чого та коли. Адже, коли потрапляєш в одиничну камеру, то думаєш, хто я – воєнний злочинець, терорист...", – пояснив хлопець.

Додав, що найбільше лякає, коли з камери чуєш тортури інших. Ще у обов'язки хлопця входило прибирати кімнату для тортур.

"Я добре запам'ятав, коли заходжу в цю кімнату, а там людина висить просто на стелі. Підвішена на дротах. Капає крок, на підлозі теж все в крові. Це входило в мої обов'язки – протерти кров, помити ганчірки, вилити цю воду", – розповів Владислав.

16-річний хлопець каже, що, потрапивши у камеру, починаєш цінувати життя. Адже зрозумів, що це великий дар.

Коротко про полон 16-річного сина глави Запорізької РДА

16-річний син Олега Буряка, глави Запорізької райадміністрації, потрапив у полон 17 квітня. Його затримали біля міста Василівка, що на Запоріжжі. Це трапилось на блокпосту під час евакуації з Мелітополя до Запоріжжя.

Олег Буряк розповідав, що 16-річного Владислава затримали через збережене у телефоні відео. На кадрах було звернення військовополонених росіян до своїх родин.

Визволити Владислава вдалось тільки 7 липня. Батько хлопця розповів, що наразі триває слідство через викрадення його сина. Пообіцяв всі деталі справи розповісти тільки з дозволу слідчого.

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