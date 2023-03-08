Соответствующее мнение "Тавр" высказал в блоге на 24 канале . По его словам, на войне есть немало случаев, когда оккупанты казнят украинских пленных, однако не снимают это на видео и не публикуют.

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В Украине должно быть создано спецподразделение, которое будет наказывать военных преступников

Кротевич убежден, что украинские военные не могут позволить себе поведение как у оккупантов.

Пока мы не выиграли эту войну, пока тысячи наших воинов находятся в плену, мы обязаны помнить о них и делать все, чтобы вернуть их на родную землю,

– отметил " Тавр".

По его словам, Украине нужно иметь обширный обменный фонд. Кроме того, Кротевич поддерживает, чтобы пленных содержали в человеческих условиях.

"Для этого нам нужно брать больше пленных. Стоит ли их содержать в человеческих условиях? Я считаю, что да. Можно сравнить, что только сейчас к нашим пленным стало более лояльное отношение. Последние обмены показали, что их хотя бы начали кормить. Иногда им начали давать лекарства, их стали меньше подвергать пыткам", – добавил он.

Также "Тавр" заявил, что потенциальные убийства пленных на передке нашими военными усугубят ситуацию для наших воинов, которых удерживает Россия.

В конце концов, Кротевич убежден, что карма должна догнать всех оккупантов, которые убивают украинцев. По его мнению, в Украине должно быть создано спецподразделение, которое будет находить и наказывать военных преступников после войны.

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