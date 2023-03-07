Сестра Тимофея Шадура, Ольга, заявила, что родные не собирают деньги. То есть нет никаких карточек, поскольку нет подтверждения, что это действительно Тимофей.

К теме Его глаза, голос и то, как он курил сигарету, – семья узнала бойца, расстрелянного оккупантами.

Потому что мы видели сообщение, что может быть не наш, так почему мы должны собирать средства, пока нам не скажут точно?

– подчеркнула женщина.

Ольга отметила, что люди начали присылать ей фото нового вероятного бойца, поэтому она подробно изучает их.

"Я вижу на том видео своего брата, но если это вдруг не он, то я сочувствую его родным, но не мог бы кто-нибудь в таком случае помочь найти моего?" – добавила женщина.

Расстрел военнопленного: что известно

6 марта в сети опубликовали видео, на котором жестоко расстреляли безоружного украинского военного

Боец сказал: "Слава Украине". После этого в него полетели вражеские пули, и он упал на землю.

В ВСУ отметили, по предварительным данным, оккупанты опубликовали видеозапись расстрела военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады Тимофея Николаевича Шадуру.

Он пропал без вести 3 февраля 2023 после боевых действий в районе Бахмута. По состоянию на 7 марта тело Шадур находится на оккупированной территории.

Впоследствии сестра расстрелянного пленника узнала брата. Она считает, что "это сто процентов" он, поскольку "это его глаза, голос и то, как он курил сигарету".