Так, оккупанты расстреляли безоружного украинского военного. Он не проявлял агрессии, передает 24 Канал.

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Видео этого зверства обнародовали в сети, однако по этическим соображениям мы не можем его распространить. Следует отметить, что кадры – особо жестокие.

У Зеленского отреагировали

На очередные зверства окупантов уже отреагировали в Офисе Президента. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что военные преступления культивируются в России, а пропаганда отбеливает их мифами о "нацистах".

Убийство попавшего в плен человека – еще один пример этого. А еще – это пример их национальной ничтожности и слабости,

– сказал чиновник.

Он заверил, что за каждое такое военное преступление будет расплата.

Активисты Сергей Стерненко и Игорь Лаченков просят у Twitter максимальной огласки, чтобы российскую жестокость увидел весь мир. Отмечают, что защитник должен получить Героя Украины посмертно.

Это не единственное доказательство зверств россиян

К сожалению, эта жестокость – не единственное доказательство зверств россиян в отношении военнопленных украинцев. Напомним, в июле 2022 года оккупанты обстреляли колонию в Еленовке, в которой держали военнопленных. Тогда погибли, по меньшей мере, 50 украинцев, еще 130 были ранены. Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва было термобарическое оружие, которое применила Россия.