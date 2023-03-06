Так, окупанти розстріляли беззбройного українського військового. Він не проявляв агресії, передає 24 Канал

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Відео цього звірства оприлюднили в мережі, однак з етичних міркувань ми не можемо його поширити. Слід зазначити, що кадри – особливо жорстокі.

У Зеленського відреагували

На чергові звірства окупантів вже відреагували в Офісі Президента. Глава ОП Андрій Єрмак наголосив, що воєнні злочини культивуються у Росії, а пропаганда відбілює їх міфами про "нацистів".

Вбивство людини, яка потрапила в полон – ще один приклад цього. А ще – це приклад їх національної нікчемності та слабкості,

– сказав чиновник.

Він запевнив, що за кожен такий воєнний злочин буде розплата.

Активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков просять у Twitter максимального розголосу, аби російську жорстокість побачив весь світ. Наголошують, що захисник повинен отримати Героя України посмертно.

Це не єдиний доказ звірств росіян

На жаль, ця жорстокість – не єдиний доказ звірств росіян щодо військовополонених українців. Нагадаємо, у липні 2022 року окупанти обстріляли колонію в Оленівці, в якій тримали військовополонених. Тоді загинули щонайменше 50 українців, ще 130 були поранені. Міжнародні експерти переконані, що причиною вибуху була термобарична зброя, яку застосувала Росія.